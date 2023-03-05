Путин вручит награды в Кремле 8 марта и проведёт совещание с Совбезом
2023-03-05 16:26
Журналист Павел Зарубин рассказал о планах Владимира Путина на грядущее 8 марта.
В воскресенье в эфире телеканала "Россия" один вышел новый выпуск передачи журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин", в рамках которой рассказали, что российский президент намеревается вручить государственные награды ряду граждан в Кремле 8 марта, также поздравив проживающих в РФ женщин с Международным женским днём.
По данным Зарубина, 8 марта Владимир Путин также примет участие в совещании с регулярными членами Совета безопасности Российской Федерации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей