Daily Mail: спецназу Британии запретили пользоваться TikTok

Британским спецназовцем запретили использовать приложение китайского видеохостинга TikTok, пишет газета Daily Mail.

5 марта новостное агентство Daily Mail уведомило, что всем представителям спецназа Великобритании запретили пользоваться приложением TikTok, поскольку американская разведка предполагает, что правительство Китая может осуществлять шпионаж и собирать данные о пользователях с помощью этого сервиса.

Примечательно, что ранее Палата Представителей при Конгрессе США проголосовала за полный запрет деятельности мессенджера TikTok в стране.