Daily Mail: спецназу Британии запретили пользоваться TikTok
2023-03-05 16:31
Британским спецназовцем запретили использовать приложение китайского видеохостинга TikTok, пишет газета Daily Mail.
5 марта новостное агентство Daily Mail уведомило, что всем представителям спецназа Великобритании запретили пользоваться приложением TikTok, поскольку американская разведка предполагает, что правительство Китая может осуществлять шпионаж и собирать данные о пользователях с помощью этого сервиса.
Примечательно, что ранее Палата Представителей при Конгрессе США проголосовала за полный запрет деятельности мессенджера TikTok в стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей