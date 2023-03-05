Точные сроки для посева семян

Скоро-скоро мы приступим к посеву семян на рассаду. Для опытных огородников моя тема будет не интересной, а вот начинающих приглашаю.

Очень много меня спрашивают о том, когда конкретно надо сажать помидоры, точнее опускать семена в грунт на проращивание. И эта информация на самом деле важная, так как о правильных сроков зависит будущий урожай.

Самые распространенные методы выращивания: в кассетах, ящиках, стаканчиках. Сроки посева семян томатов на рассаду напрямую зависит от метода ее выращивания.

При выращивании томатов с пикировкой в стаканчики объемом 500 мл., то посев проводим за 55-60 дней до высадки в грунт.

При выращивании рассады в ящиках, мы сеем густо семена, а затем пикируем опять в ящик, оставляя расстояние 5 см. между рядов и 3 см. между растениями. Посев семян надо проводить за 25-30 дней до высадки на постоянное место. Потом она начнет перерастать, так как начинается конкуренция соседних растений за свет и за питание. Рассада будет тянуться и она будет тонкая и не вполне здоровая.

При выращивании в кассетах, мы не можем ее долгое время держать и дождаться полного развития растения, поэтому посев семян надо проводить за 30-35 дней до высадки на постоянное место. Кассеты рекомендуются размером ячеек периметру 6 см на 6 сантиметров и глубина ячейки 6 сантиметров.

В прошлом году, у нас были возвратные заморозки 12 мая. Побило очень много рассады, поэтому лично мы будем высаживать в грунт не раньше 15 мая. Выращиваю все в стаканчиках объемом 500 мл., а значит посев буду проводить 15 марта. В марте уже и досветка не нужна будет.

Главное, что бы в помещении была температура 17-20 градусов тепла. Если больше, растения будут вытягиваться, если меньше 14 градусов, то корневая не будет расти, само растение будет недополучать нужные микроэлементы, в том числе фосфор.

Друзья, не спешите с рассадой, особенно если сомневаетесь, что сможете вовремя высадить ее в грунт. Лучше посеять чуть-чуть позже чем раньше.