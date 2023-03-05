Рогов: Запорожье снова станет столицей области после освобождения

Владимир Рогов утверждает, что в будущем Запорожье снова станет столицей Запорожской области.

5 марта глава совета при ВГА Запорожской области Владимир Рогов публично заявил, что в настоящий момент город Запорожье находится под полным контролем украинской армии, ввиду чего не может выполнять функции столицы региона, который вошёл в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума.

По словам Рогова, сейчас столицей Запорожской области является Мелитополь, однако после освобождения Запорожья данный город вновь приобретёт статус локальной столицы.