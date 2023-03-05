Точные сроки посева перца

Поговорим о том, как правильно подгадать сроки посева семян на рассаду перца.

Выращивание рассады с открытой корневой системой предусматривает пересадку в грунт путем выемки растения из ящика и корневая оголяется.

Если вы выращиваете рассаду с открытой корневой системой, то сеять надо за 45-50 дней до предполагаемой даты высадки. После высадки в теплицу или в ОГ она будет длительное время приживаться на новом месте, потому что корешки при пересадке существенно повреждаются и требуется некоторое время для восстановления корневой системы и начала интенсивного развития растения.

Мы живем в Волгоградской области и учитывая возвратные заморозки, будем высаживать перец в ОГ не раньше 15 мая. В это время среднесуточная температура не ниже + 13 градусов. Если погода будет холодная около 10 градусов тепла и ниже, то перец затормозит в развитии, пожелтеет и соответственно прекратить усваивать полезные микроэлементы из грунта.

При выращивание рассады с открытой корневой системой, проводим посев семян за 45-50 дней до предполагаемой даты высадки в ОГ или теплицу.

Если вы выращиваете перец в кассетах, объем ячейки должен быть 180 мл. почвы. Посев в кассеты проводить за 50-55 дней до высадки. За это время она подрастет, окрепнет и будет достаточно развита.

Если в ящиках или кассетах, а потом пикируем в стаканчики, объем лучше брать 500 мл., в этом случае провести посев за 60-65 дней до предполагаемой даты высадки.

Последний вариант мне больше всего нравится. Если использовать поллитровые стаканчики с хорошим грунтом, вырастет хорошо развитое растение, может даже с бутонами, завязями. Это не страшно, так как после пересадки на постоянное место, рассада с закрытой корневой не повреждается и период приживания протекает безболезненно.

Если пересаживать рассаду с открытой корневой системой и с цветочками и завязями, то после пересадки они тормозят приживание, развитие, как следствие мы урожай недополучаем.

Решать вам как выращивать рассаду перца, в кассетах, в ящичках, либо в стаканчиках. Я рекомендую применять последний вариант, с закрытой корневой системой.

Однако не все могут себе позволить расставить кучу стаканчиков с рассадой. Если места не достаточно, то можно применять метод с открытой корневой системой. Этот метод считается компактным и не требует много времени и места.