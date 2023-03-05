Ермак: 6 стран подписали соглашение о расследовании «преступлений» РФ

Глава офиса Зеленский Андрей Ермак рассказал о странах, которые присоединились к соглашению о расследовании российских "военных преступлений".

В воскресенье Андрей Ермак опубликовал новый пост на своей странице в Twitter, где публично заявил, что правительства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии и Словакии подписали некое соглашение с инициативой по созданию специального центра расследований "военных преступлений" России в ходе спецоперации на Украине.

По мнению Ермака, учреждение подобного центра позволит администрации Киева привлечь к ответственности всех, кого в офисе Зеленского считают виновными в "агрессии" против Украины.