Зеленский строил глазки: Кудрявцева объяснила, почему стала врагом Украины

Телеведущая считает, что попала в черный список Украины из-за ежегодных поездок в Крым, где проводила праздники в «Артеке».

Лера Кудрявцева рассказала, что, как и многие из российских звезд шоу-бизнеса, в свое время лично знала Владимира Зеленского. Будущий президент Украины часто приезжал в Россию на заработки, принимал участие в съемках и тусил, сообщает КП.

По словам телеведущей, Зеленский был с ней предельно вежлив и даже больше: любвеобильный комик активно строил ей глазки. Но Лера не обращала внимания на его знаки внимания.

Сейчас Кудрявцева и еще 483 российских артиста включены в "черный список", лично утвержденный президентом Украины. Телеведущая считает, что она туда попала из-за ежегодных поездок в Крым.

В списке „Миротворца“ я давно, с четырнадцатого года. Потому что в Крыму каждый год я провожу для детей праздники в „Артеке“. Я в этом списке, видимо, потому что приезжаю к деткам, - считает Кудрявцева.

В запретный список также попали Лолита, радиоведущая Алла Довлатова, Наталья Королева с мужем Сергеем Глушко, Валерия с мужем Иосифом Пригожиным – почти все, с кем Зеленский общался ранее во время рабочих вояжей в Россию.

Кто был твоим другом, теперь становится врагом. С кем общался, вдруг от тебя отворачивается, либо ты от них. Сейчас нельзя возвращаться в прошлое и думать, как было раньше. Всё, время поменялось, - констатировала Кудрявцева.

Телеведущая подчеркнула, что она всегда была и остается патриотом своей Родины.