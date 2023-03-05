Помощь томатам при постоянных болезнях

Уверена, некоторые из вас сталкивались с таким явлением: стоят помидоры, красивые и здоровые, а через неделю листья резко желтеют и кусты погибают.

В настоящее время существует 16 видов распространенных вирусов, поражающих пасленовые культуры. Причем каждый развивается по своему. Видимый признак можно определить по отставании в развитии и в росте.

Пример: посадили вы 20-30 кустов томатов (рассады). Прошло время, и на фоне всех растений, практически одинаковых по размеру, несколько штук отстают в росте. Внешне они выглядят как здоровые, без пятен, увядания, то есть без признаков болезней.

Поражение не происходит молниеносно. Как правило от поражения, до первых признаков проходит около месяца.

Вирусы и бактерии способны заражать помидоры через неделю после высадки рассады на постоянное место. Высадка происходит с наступлением устойчивого тепла в мае, в это время оживают насекомые вредители, они то и являются разносчиками вирусов. И уже через месяц, в середине июня можно заметить первые видимые признаки.

Есть еще один общий признак наличия вируса, когда поражаются молодые верхние листья, расположенные на макушке.

Грибные и бактериальные болезни начинаются снизу, а вирусные сверху.

Почему у томатов мельчают листья, а плоды становятся "деревянными"

Вот здесь хочу остановится подробнее и рассмотреть как проявляются вирусные болезни на кустах помидоров.

Вирус табачной мозаики. Часть листа приобретает светло желтый, зеленовато желтый цвет. Те листья, которые не изменили цвет и по прежнему зеленые, но вздутые, грубые и плотные. Постепенно листья засыхают.



Помидоры теряют завязи, перестают плодоносить. Если такие больные кусты и формируют завязи и растут плоды, то они не имеют товарного вида и не вкусные.

Верхушка помидоров при вирусе табачной мозаики, словно вата - вздутая и пухлая.

Вирус желтушности. Кайма у листьев желтеет и сам лист складывается как лодочка. Поскольку лист может скручиваться от высокой температуры и прямого попадания солнечных лучей, то надо научится отличат вирусное заболевание от обычного физиологического отклонения. Только при вирусе появляется желтая кайма, как на фото.

Вирус папоротниколистности или нитевидность листьев томата. Листья приобретают нитевидную и папоротниковидную форму, они становятся очень мелкими. как бы иголки у хвойников.

Победить вирусные заболевания томатов невозможно. Нет эффективных мер и препаратов, тут важно проводить профилактические меры.

Вирусы находятся на поверхности почвы 2 года.

Если у вас томаты болели именно вирусными болезнями, то осенью необходимо обеззаразить поверхность почвы. Сделать глубокую перекопку и опять обработать.

Ни вирус ни бактерия, а что тогда поражает томаты?

Есть заболевания, которые поражают томаты, они не относятся к вирусным и бактериальным. По научному - это промежуточная форма, то есть уже не вирусная, но еще не бактериальная. Это микоплазма и фитоплазма, вызывающие столбур.

При столбуре кус не раскрывается, верхушка утолщается, побеги древеснеют, становятся твердыми и торчат вверх. При столбуре плодов нет. Если же болезнь возникла при созревании томатов, то они становятся очень твердыми.

Столбур томатов, или фитоплазмоз – это вирусное заболевание помидоров, при котором растение погибает или даёт безвкусные плоды. Причина заболевания - цикадки, поэтому бороться можно пестицидами конце мая.

Антракноз. Самое распространенное заболевание томатов, поражающее в основном плоды. Появляются вдавленные темные пятна. Коричневые пятна появляются в момент проявления спороношения.



Альтернариоз поражает листья и плоды. На листьях помидорных кустов появляются пятна, который со временем становятся сухими. Урожай снижается, плоды не пригодны. Альтернариоз распространяется медленно, в отличие от фитофтороза.



Фитофтора (ее часто путают с альтернариозом или наоборот). Сначала поражаются листья в нижней части томатов. Распространяется молниеносно. Фитофтора - болезнь второй половины лета, в августе, когда наблюдается разница дневной и ночной температур.



Южный фитофтороз встречается чаще. Развивается по типу черной ножки, ризоктония - поражается нижняя часть куста, часть стебля, пасынки.

Бактериальный рак томатов - на черенках листьев появляются вздутия, выделяется бурая липкая слизь. Этот признак говорит о том, что это не грибное, а бактериальное заболевание, вызванное почвенной бактерией.

Развитию болезней способствует любая травма, ствола или ветки, даже листа. В ранку попали бактерии и растение заразилось.

Обработка до первого дождя

Все препараты, для лечения и профилактики вирусных, грибных и бактериальных болезней делятся на контактные и системные.

Контактные. лучше всего применять для профилактики. Это препараты с содержанием меди: бордоская, полихом, оксихом, и т.д. Они предупреждают появление и распространение болезней. Препараты покрывают растения пленкой, которая препятствует проникновению возбудителей. Онако если прошел дождь, эффект пропадает.

Системные. Эти препараты прекрасно лечат растения, но если это не запущенная стадия. Системные препараты проникают внутрь растения и задерживаются там до трех недель. Импакт, Квадрис, Скор, Строби, Топаз, Хорус.

Контакто-системные. И предупреждают и лечат заболевания растений. По цене они дешевле чем описанные выше. Витарос, ВСК, Курзат, Оксихом, Ордан, Профит Голд и т.д.