Необходимые подкормки для рассады
Если у меня спросят, какие подкормки нужны для рассады, отвечу так: если вы используете хороший покупной универсальный грунт.
В последние годы уяснила для себя, сажать семена на рассаду позже и не догонять ее до такого возраста, так как теряется забег в росте после высадки на постоянное место. Высокая и взрослая рассада транспортируется хуже, труднее пересаживается. Каждый раз сдвигаю дату посева семян на рассаду из за возвратных заморозков в мае.
Лучше всего выращивать 45 дневного возраста. Именно такое растение достаточно подкормить 1 раз, после пикировки через 10-14 дней. За это время растение приживется, переболеет и полноценно впитает подкормку. Сеянцы подкармливать бесполезно.
Пикировку проводить на 15-20 день после появления росточков поверх грунта. После пикировки рассада еще будет расти 15-20 дней. 5 дней на всхожесть. В итоге 45-дневне растение готово для высадки на постоянно место.
Что использовать в качестве подкормок? Можно купить гуминовые удобрения для рассады в жидком виде. В них преимущественно содержится азот, фосфор, калий. Такие удобрения сбалансированные и одной подкормки достаточно для мощного старта.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Николай Скира
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