Российский депутат Дмитрий Белик уверен, что Вашингтон вёл подготовку к украинскому конфликту на протяжении десяти лет.

5 марта представитель российской Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик публично заявил, что правительство Соединённых Штатов порядка десяти лет готовилось к полномасштабному началу конфликта на территории Украины. При этом Белик заверил, что слова Дональда Трампа о его способности завершить украинский кризис не соответствуют действительности.

По мнению Дмитрия Белика, заявлениям Трампа противоречит заинтересованность США и американских оружейных компаний в продолжении российской спецоперации.