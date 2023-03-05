МО РФ: войска России уничтожили 210 бойцов ВСУ и гаубицу M777 под Донецком

В Министерстве обороны России рассказали о ликвидации свыше 200 украинских военных на Донецком направлении.

Спикер Минобороны России Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки ведения спецоперации на Донецком отрезке фронта российские войска смогли уничтожить порядка 210 солдат украинской армии при помощи ударов артиллеристов группировки "Южный".

Также Конашенков утверждает, что на Донецком направлении была поражены американские гаубица М777 и САУ М109 Paladin, четыре бронеавтомобиля, семь простых машин ВСУ, гаубицы "Гвоздика" и Д-30, самоходный миномёт "Тюльпан" и реактивная система залпового огня "Смерч".