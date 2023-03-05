Telegraph: Россиянам и белорусам разрешат играть на Уимблдоне, если они осудят СВО

Власти Британской федерации тенниса готовы снять запрет на участие в Уимблдоне российских и белорусских теннисисток, сообщает британская газета Daily Telegraph.

В апреле прошлого года Всеанглийский клуб и оргкомитет Уимблдона выступили с заявлением, в котором подтвердили неучастие российских и белорусских теннисистов в этом турнире.

В результате на Уимблдоне не играли многие звезды тенниса, такие как Даниил Медведев, Андрей Рублев, Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

Теперь выясняется, что власти Британской федерации тенниса готовы снять запрет на участие в Уимблдоне с российских и белорусских теннисисток.

Сообщается, что игроков из России и Беларуси могут попросить подписать специальное заявление, в котором говорится об "осуждении" российской СВО в Украине.

Месяц назад WTA предложила организаторам Уимблдона 500 тысяч долларов за допуск российских и белорусских теннисистов к участию в основном турнире и в тех, которые ему предшествуют.