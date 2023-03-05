Telegraph: Россиянам и белорусам разрешат играть на Уимблдоне, если они осудят СВО
Власти Британской федерации тенниса готовы снять запрет на участие в Уимблдоне российских и белорусских теннисисток, сообщает британская газета Daily Telegraph.
В апреле прошлого года Всеанглийский клуб и оргкомитет Уимблдона выступили с заявлением, в котором подтвердили неучастие российских и белорусских теннисистов в этом турнире.
В результате на Уимблдоне не играли многие звезды тенниса, такие как Даниил Медведев, Андрей Рублев, Арина Соболенко и Виктория Азаренко.
Теперь выясняется, что власти Британской федерации тенниса готовы снять запрет на участие в Уимблдоне с российских и белорусских теннисисток.
Сообщается, что игроков из России и Беларуси могут попросить подписать специальное заявление, в котором говорится об "осуждении" российской СВО в Украине.
Месяц назад WTA предложила организаторам Уимблдона 500 тысяч долларов за допуск российских и белорусских теннисистов к участию в основном турнире и в тех, которые ему предшествуют.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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