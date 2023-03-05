Молчит или обвиняет: эксперты назвали признаки, подсказывающие об изменах партнера

Когда любимый человек начинает высказывать подозрения избраннице, не хочет разговаривать и принимать подарки, стоит насторожиться.

Измены - история травмирующая. По этой причине порой даже не хочется замечать явные признаки адюльтера. Но долго шило в мешке не утаить - рано или поздно об изменах станет известно.

Но лучше все же, если рано. На какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы понять, что партнер - обманщик?

Подозревает сам

Практически всегда измещик проецирует свои грехи на партнера. Потому, что нападение - лучшая защита.

Доктор философских наук, специалист в сфере сексуального здоровья Лиза Лоулесс считает, что чрезмерная подозрительность и обвинения чаще всего оказываются манипуляцией, цель которой - переложить вину с изменщика.

Ничем не делится

Если раньше пара обсуждала все события в жизни друг друга, но в какой-то момент партнер стал отделываться междометиями, значит, - дело плохо. В этом не сомневается директор Балтиморского терапевтического центра Раффи Билек.

Желание посвящать в свою жизнь человека — индикатор близости и доверия. Если такового нет, партнеру подсознательно хочется закрыться. Он вдобавок ко всему может просто бояться сболтнуть лишнего, - считает эксперт.

Не радуется подаркам

Психолог Дженнифер Келман говорит, что причиной может быть чувство вины.