Рассада и комнатные растения в одной комнате

В последнее время очень часто задают вопросы, начинающие дачники и огородники, на тему совместного содержания рассады и комнатных цветов.

Сциариды - это почвенный комарик, частый спутник комнатного цветоводства.

И вот если вы видите летающую мушку возле комнатных цветов, рассаду ждут неприятности. Сами по себе мушки не опасны. Летают себе и летают. Зато их личинки, живущие в грунте, они грызут корни. Если у комнатных растений корневая крепкая, то у рассады слабо развитая и хрупкая. Личинки комариков сциаридов способны молниеносно уничтожить рассаду.

Еще одна опасность, которая может передаться от комнатных растений к рассаде — это паутинный клещ. Этот вредитель просто обожает комнатные розы, фикусы, пальмы и даже цитрусовые.

Я не советую выращивать в одной комнате и уж тем более ставить рядом с цветами рассаду.

Понять есть ли у растений паутинный клещ или нет, легко. На поверхности листьев взрослых растений могут появиться мелкие точки. Это и есть проколы вредителя.

Рассада и комнатные растения

Если на комнатных растениях есть белокрылка, она обязательно перекинется на нежную рассаду. Мелкая мошка может попасть в дом с плохим покупным грунтом, с растениями из магазинов, с землей со двора.

Белокрылка та же самая тля и наносит такой же урон, только с крыльями. Попадая на листья или стебель, делает прокол и питается соком растения. Молодая рассада наилучшее лакомство. Бороться с ней трудно, так как на поверхности насекомого восковой налет и порой ядохимикаты не справляются.

Рекомендую вешать рядом с комнатными растениями липкие ленты от мух или специальные желтые листы.

И все таки, не рекомендацию в одном помещении размещать комнатные растения и рассаду. Если такой возможности нет, то соблюдайте пространственную изоляцию.

Если цветы будут в одной стороне комнаты, а рассада в другой, то можно избежать проблем.