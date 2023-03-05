Причины и что делать, если не всходят семена

Наверняка случалось так, что после посева семян, росточки так и не появились.

Старые семена сеять или выбросить?

Чем старше семена, тем ниже всхожесть. Для каждого растения есть свой срок годности. Принято считать, что семена дынь и арбузов можно хранить 8 лет. Помидоры, перец, баклажаны - 5 лет. Морковь, лук порей, зелень - 3 года.

Если семена пролежали больше этого времени, конечно же взойдут, но не все и растения не будут крепкими. Хотя... Исключения бывают.

СОВЕТ: смотрите на дату на упаковке, не ленитесь проращивать, добавляйте стимулятор роста.

Плохой грунт:

Кто является моим подписчиком уже давно, знают, всегда настаиваю для посева семян на рассаду брать покупной универсальный грунт. Так вы избавите себя от всевозможных подкормок и других проблем, к примеру, плохой всхожести. Хороший грунт он легкий и рыхлый, а тяжелый грунт со двора может быть тяжелым и препятствовать всхожести.

СОВЕТ Покупайте грунт, сейчас еще есть распродажи.

Глубина посева:

Некоторые семена растений можно опускать в грунд глубоко и они все равно найдут силы пробиться наружу. Семена зелени, томатов, перца и баклажан не глубже 1,5 см.

СОВЕТ: Чем мелье семена, тем мельче глубина посева. Лобелию, петунию, алиссум можно сеять на поверхности.

Ошибки при поливе рассады:

Неправильный полив - причина несхожести семян. Грунт изначально надо хорошо пролить, только потом рассыпать семена. Пока семена не проклюнутся и не появятся росточки, я всегда прикрываю пленкой.

СОВЕТ: Чем больше семечко - тем больше требуется воды для полива

Читаем дату на упаковке.

Сеять небольшими партиями и в несколько приемов.

Не спешите пересеивать, возможно взойдут чуть позже.

Грунт не должен пересыхать до появления всходов и первых 2 настоящих листиков.

Не переливать и не устраивать болото.

Если сроки прошли и семена старые, добавлять стимуляторы роста.