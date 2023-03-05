ISW: ЧВК «Вагнер» начали вербовать посетителей спортклубов в Москве

Институт изучения войны утверждает, что ЧВК "Вагнер" приступили к вербовке посетителей российских спортивных клубов.

Вечером 5 марта зарубежный Институт изучения войны (ISW) опубликовал новость о том, что частная военная кампания "Группа Вагнера" якобы начала осуществлять вербовку новых бойцов для отправки в зону спецоперации на Украине и в Донбассе. При этом в ISW отметили, что вербовка проводится в Самаре, Тюмени и Ростове-на-Дону.

Также в Институте сообщают, что администрация ЧВК "Вагнер" якобы начала вербовать посетитель восьми московских спортивных клубов из-за невозможности вербовки новых заключённых по приказу правительства.