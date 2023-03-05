Подсыхают листья у рассады: причины

В преддверии дачного сезона очень хочется чтобы не было никаких проблем ни у меня, ни у моих подписчиков.

Рассада внезапно засохла и погибла

Если утром вы обнаружили, что вся ваша рассада легла, не ищите выход из ситуации, спасти не получится, рассада поражена "черной ножкой". Причина - заряженный грунт, перелив, отсутствие проветривания, в помещении холодно. Вертициллезное увядание рассаду крайне редко поражает .

Черная ножка рассады

Листья рассады скручиваются, затем сохнут. Листья на молодых растениях скручиваются для сохранения влаги. Это происходит если рассаду разместить рядом с батареями, либо лампы для досвечивания расположены низко к растениям. Что-бы исправить ситуацию, надо емкости отодвинуть и можно опрыскать НВ 101.

Скручиваются листья у рассады. Листья могут скручиваться из-за частого полива и застоя воды. Умерьте свой пыл, поливайте по мере подсыхания почвы.

Нехватка питания. Нехватка питания может так же являться причиной засыхания листьев, но я советую всем покупать универсальный обогащенный грунт для рассады. Если вы пользуетесь им, то питания будет хватать.

Скручиваются листья на подросшей рассаде. Необходимо внимательно осмотреть растения, возможно там вредители типа тля, паутинный клещ, трипсы, белокрылка. Тут без опрыскивания не обойтись. Только ни какой Актары в доме, выбирайте щадящие препараты Биотлин,Батрайдер, Фитоверм.

У рассады желтеют и подсыхают кончики листьев. Перекорм рассады разными удобрениями, особенно переизбыток азота так и проявляется.

Важно следить за температурой воздуха для рассады.

Хорошая рассада зеленая и с прочным тургором. Еси листья рассады равномерно желтеют, не хватает азота.

Равномерное пожелтение листьев, начиная снизу, свидетельствует о нехватке азота. Если у рассады желтеют верхние листья - дефицит железа. Ниже скину табличку, сохраните ее.