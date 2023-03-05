Омолодить плодовые деревья без усиленного питания - невозможно

Как известно, плодовые деревья до 30 лет не теряют свою продуктивность, либо теряют, но постепенно.

Однако не редко на участке молодое дерево перестает плодоносить. Вот его то и надо омолаживать.

Причина плохого состояния плодового дерева - отсутствие грамотной обрезки и ухода за ним.

Если ранее не было ни санитарной, ни формирующей обрезки, то за один год это лучше не делать, а растянуть на 2-3 года.

Начинаем с удаления всех больных, поломанных, сухих и перекрещивающихся веток. Даже придется срезать много, не бойтесь этого делать.

Высокому дереву надо укоротить крону. Формируйте высоту не более 4,5 м., оптимально 3,5 м.

Если дерево сильно высокое, то укорачивать его надо постепенно, не больше чем полтора метра в год. Если срезать больше, то крона может получить ожоги.

Важно подчистить ствол от отмершей коры. Делать это надо в период проливных дождей. Счищенный материал сжечь.

Омоложение яблони:

Вырезаются сухие, больные, поломанные ветки. У яблонь есть особенность - появление "волчков". Скелетные несущие ветки укорачиваются на 5-6 летнюю древесину, для замены берутся крепкие "волчки" и укорачиваются на 1/4 побега, все другие "волчки" срезаются.

Как бы мы не омолаживали деревья, без подкормок все наши труды бесполезны. Причем это не просто подкормки, а усиленное питание.

Ранней весной лунку вокруг дерева внести 1 ведро (10л.) перегноя смешанного азотные 30 г. + фосфорные 60 г. + калийные 40 г. Это расчет на 1 кв.м. Обязательно весной азотные подкормки перед и после цветения. На 1 дерево 500 г. аммиачной селитры.

Омоложение груши:

Начало омоложения, как и у других деревьев - обрезка веток. Но вот что касаемо груши, тут важно уделить внимание очистки коры и побелке ствола. Груша чаще всех страдает от ожогов в феврале-марте.

Что касаемо подкормок, до и после цветения азотные. В осень давать удобрения как и для яблонь.

Омоложение вишни:

Начинается омоложение вишни с вырезания слабых и больных веток. Много обрезать не рекомендуется. Если образуются "волчки", то проводится омоложение за счет них.

Усиленное питание вишни делается осенью: 200 г. фосфорных + 500 г. калийные удобрения внесли по периметру кроны, нельзя близко к стволу.

Омоложение черешни:

Черешня очень чувствительна к ранам, поэтому сильно обрезать нельзя. Рекомендуется провести легкое укорачивание ветвей и усиленное питание. Черешню лучше обрезать ранней весной.

Осеннее усиленное питание: на 1 кв.м. в приствольный круг 10 кг. перегноя + 60 г. суперфосфата + 40 г. калийной соли или 50 г. хлористого калия.

Омоложение сливы:

Сливу омолаживают путем обрезки слабых и сухих веток на 3-4 летнюю древесину. Старые скелетные ветки рекомендуется заменить "волчками". Обрезать только ранней весной и раны заделывать варом.

Что касаемо подкормок, до и после цветения азотные. В осень 200 г. фосфорных + 500 г. калийные удобрения внесли по периметру кроны, нельзя близко к стволу.

Омоложение абрикоса:

Взрослое дерево можно не обрезать, так как в старости абрикос не образовывает боковых веток и "волчки" не образуются. Чистится кора, белится ствол. Старое дерево дает прирост чуть менее 30 см, поэтому можно немного укоротить веточки.

Абрикос не любит омоложение, если сильно укорачивать ветки, то дерево может просто погибнуть.