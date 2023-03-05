Плодовые деревья на участках, где близко грунтовые воды

Мы живем в пойме, и у нас одна проблема - близко к корням подходят грунтовые воды, а их соприкосновение чревато гибелью растения.

Как мы спасаемся и что делам при посадке саженцев на участках с высоким уровнем грунтовых вод:

На дно ямы, которая естественно должна быть выше грунтовых вод, высыпается дренаж из щебня и сверху слой глины в 10 см. Далее закидывается плодородная земля холмиком 30 см. На этот холмик опускаются и расправляются корни саженца и присыпаются землей 40 см. Далее постепенно по приствольному кругу выкапываются небольшие траншеи и туда высыпается плодородная земля. Эти траншеи делаются каждый раз дальше и дальше. Это помогает корням расти не в глубь, а в разные стороны.

На тех участках, где уж совсем близко грунтовые воды - пол метра, есть одна "уловка". Вырывается посадочная яма. Глубина 60 см, а ширина должна соответствовать ширине корневой системы саженца. На дно заливается бетон, вцентре «подушки» делают бетонный конус высотой 15-20 см. Сажается саженец и засыпается плодородным грунтом. Как работает эта "уловка"? Корни дойдут до бетона, упрутся, начнут расти горизонтально.

Есть еще один хороший совет "бывалых" САДОВОДОВ, которые умудряются вырастить хороший сад на участках, с близким стоянием грунтовых вод. Ямы не роют совсем, на землю кладут доски, шифер, диаметром будущей кроны дерева. Сверху холмиком, высотой 70 см. высыпают плодородную землю с перегноем и удобрениями (азотные 30 г. + фосфорные 60 г. + калийные 40 г. на 1 кв.м.). На этот холмик высаживается дерево.

Если участки влажные и еще и холодные, холмики надо делать более высокие, полтора метровые, а основание из досок и шифера делать 3х3 м.