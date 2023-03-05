Простой секрет выращивания пеларгонии

Герань, один из немногих цветков, который вокруг себя создает положительную ауру. Само по себе растение неприхотливое, если все делать правильно, то и болеет редко.

Не редко слышала, что если разместить цветок на кухне, то он будет поглощать дым и копоть. Не знаю, не проверяла.

Определенные правила выращивания и ухода за герань, пеларгонией

Зимой, я держу горшки с цветами в прохладном месте. В идеале это температура 10-15 гр. У меня чуть выше. Ни какого переувлажнения почвы. Не переживайте если растение становится неказистым. По причине короткого светового дня веточки вытягиваются в поисках света.

Весной я обязательно сделаю пересадку. Горшки выношу на солнышко и заношу обратно только в случае возвратных заморозков. Как только установилась окончательно теплая погода, цветы стоят до осени в вазонах, причем и в тени и на ярком солнце. В жаркую погоду поливаю часто, только стараюсь чтобы капли не попадали на листья.

С весны до осени пеларгонию можно подкормить любым специальным удобрением для цветов или комнатных растений. Сильно вытянувшиеся стволы прищипываю.

Пересадка пеларгонии:

Молодые герани рекомендую пересаживать каждый год весной, пока они не тронулись в рост. Горшок для растения не берите большой, не надо допускать разветвление побегов, которые тормозят цветение.

Ошибки в уходе определяются по внешнему виду пеларгонии:

Упругие желтые нижние листья по краям - недостаток влаги.

Вялые желтые листья - переизбыток влаги.

Покраснение краев листьев. В помещении слишком холодно, или стоит близко к окну.

Опадают нижние листья - недостаток света.

Темное основание стебля. Возможно черная ножка от переувлажнения.

Эдема - шишечки на обратной стороне листа - от переувлажнения почвы.

На листьях серый налет. Это означает болезнь серая плесень - грибок от переувлажнения почвы. В этом случае рекомендую срезать листья и обработать любым фунгицидом.

Пеларгония не цветет - зимой содержание с теплом помещении.