После прихода Маска доходы Twitter упали на 40%

Twitter Inc потерпел убытки примерно на 40% по сравнению с прошлым годом как по выручке, так и по скорректированной прибыли в декабре, сообщила The Wall Street Journal.

Отчет появился после того, как несколько рекламодателей сократили свои расходы на рекламу в данной соцсети после того, как Илон Маск в октябре купил компанию. Согласно данным Standard Media, доходы от рекламы в Twitter в декабре сократились.

Маск, предупредивший в ноябре о возможности банкротства Twitter, заявил в декабре, что компания находится на пути к безубыточности в 2023 году.

В январе Twitter произвел первую выплату процентов по кредиту, предоставленному банками для финансирования покупки компании мМаском в прошлом году.

В конце февраля, а именно в последние выходные этого месяца, Маск решил провести очередные массовыые увольнения в Twitter. На этот раз миллиардер сократил около 10% всех сотрудников.

На конец января в Twitter работало около 2,3 тыс. человек, как признался Маск в одном из своих видеоблогов. Увольнение еще 200 человек может означать, что более 5,5 тысяч человек покинули компанию с тех пор, как ее возглавил один из самых богатых людей мира.

Маск приобрел Twitter в конце октября 2022 года почти за 44 миллиарда долларов. Часть сделки была зачислена. Предыдущее руководство сервиса сообщало, что еще до продажи на платформе работало 7,5 тыс. сотрудников.