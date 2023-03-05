Вырастить рассаду капусты совсем несложно

Понятно, что вырастить крепкую и здоровую рассаду капусты - дело не сложное, но не для всех.

Почему рассада капусты плохо растет

Внимательно смотрите на упаковку с семенами, а точнее дату. Срок хранения 5 лет, не больше. Чем старше посадочный материал, тем хуже всхожесть.

Не экономьте на грунте. Понятно, что кто-то делает свой, обогащает его, тем не менее, на рассаду рекомендую брать проверенный универсальный грунт и добавлять туда биогумус. И до высадки рассады в ОГ вам не потребуются ни какие подкормки.

Рассада капусты

Если рассада капусты сильно вытягивается вверх - это плохой знак. Такие растения плохо переносят пересадку в грунт, у них кочаны с трудом завязываются и дают отвратительный урожай. Отсчитайте когда посеять семена, учитывая, что высадка в грунт 50 дней, то есть, если вы высаживаете 1 мая, соответственно сеять надо 3-5 марта, прибавляем 5-7 дней на прорастание семян.

Вытягиваются растения в поисках света, так что досвечивание необходимо. Исключайте густой посев, это тоже влияет на вытягивание. И конечно же температура в помещении для рассады капусты должны в дневное время быть +15-+17 градусов, ночью +8-+10 градусов.

Рассада капусты ложится и погибает

Поняли наверное, что речь пойдет о переливе и как итог "черная ножка". Реже поливаем, для профилактики проливаем и опрыскиваем триходермой. И вторая причина, по которой ложится рассада капусты - вытягивание растения.

Если это не черная ножка, то срочно пикируем растение, устраняем причины вытягивания.

Вредители на рассаде капусты

Если вы увидели дырочки на листьях - у вас появились вредители, скорее всего их занесли с некачественным грунтом. Можно опрыскать фитоверм и через 5 дней повторить.

Пятна на листьях:

На рассаде капусты могут появиться пятна в случае плохого состава грунта. Обычно это дефицит магния (окрашивание листьев в желтый, оранжевый, пурпурный, красный цвета) либо калия (маленькие, засыхающие пятна по краям листьев, приводят к скручиванию листьев вниз). Можно купить универсальное удобрение для рассады или магбор соединить с сернокислым калием.

Если вы заметили, что листья стали менять цвет, прочтите подробности о сорте. Если это не особенности, возможно опять же нехватка фосфора, используйте монофосфат калия. Если листья синеватого цвета - холодно рассаде. Если желтые листья, проверьте кислотность, она должна быть нейтральной либо щелочной, в противном случае капусту может поразит кила.

Можно купить готовые комплексные удобрения для рассады, для удобства они расфасованы в маленькие пакетики.

Редко, но встречается ложная мучнистая роса, определить ее можно по бледно желтым точкам. Обработка фитоспорин, триходерма и другие средства.

Рассада капусты засыхает

Если полив регулярный и грунт не пересыхает, возможно началось фузариозное увядание. В этом случае только выкидывать. Для профилактики можно применять Трихоплан и Фундазол.