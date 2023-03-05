По многочисленным просьбам решила составить календарь ухода за клубникой с весны до осени.

Некоторые дачники считают, что земляника, клубника - культура не капризная. Посадил и забыл. Возможно это и так, однако если вы хотите собирать достойные урожаи, стоит за ней ухаживать с весны до осени.

Март. Как только растаял снег и немного подсохла земля, очищайте от мульчи, старых листьев и растительных остатков, высвобождайте место для молодых розеток. Затем можно опрыскать любым системным фунгицидом, к примеру "Хорус".

Апрель. Аккуратно, маленькой тяпкой, окучить рядки с клубникой, прикрывая оголившуюся корневую. Затем рекомендую провести опрыскивание препаратами от вредителей: фуфанон нова, фитоверм, клещевит, актара. Обязательно подкормите клубнику азотосодержащим удобрением. Если это селитра, мочевина 20 г. на 10 л. воды. или подкормить так:

2 кг. перепревшего навоза + 2 ст. л. сульфата аммония + 8 л. воды. Перемешать, под каждый куст по 0,5-1 л.или коровяк 1/2 л. на 10 л. воды + 1 ст.л. суперфосфата.

Май. Если появился долгоносик, то можно опять опрыскать вышеперечисленными препаратами, либо настоем чеснока.

Июнь. Можно замульчировать клубнику соломой или скошенной травой. Я так делаю, в этом случае ягода не пачкается. Обязательно подкормить, к примеру:

Перед цветением:

Подкормить раствором нитрофоски и опрыскать по листу смесью борной кислоты и сернокислого цинка (по 5 г на 10 л воды).

Во время бутонизации:

2 ст. л. нитроаммофоски + 1 ст. л. калийной соли + 10 л. воды. Под каждое растение 0,5 л. по влажной земле.

Во время налива ягод:

1 стакан древесной золы + 1 ст. л. комплексного минерального удобрения. Под корень 1 л.

Июль. Следить за усами, срезать ножницами, проводить рыхление, если есть земляничный клещ, можно опрыскать обычной, но теплой водой (60 гр.). Следить за болезнями, если появились, то можно обработать препаратом ТИОВИТ ДЖЕТ.

В конце июля для закладки цветочных почек для плодоношения на будущий год:

Рассыпать сухие монопрепараты в междурядьях и заделать граблями, можно рассыпать древесную золу 5 стаканов на 1 м² грядки, или внекорневая подкормка по листу 5 г сернокислого калия на 10 л воды. ЛИБО 20г. на 1 кв.м. раскидать диаммофоску и перекопать.

Август. Регулярно поливать грядки. Не давать пересыхать земле. Это очень важно, так как в это время формируются плодовые почки, для плодоношения на следующий год. Если не рассыпали удобрения для цветочных почек на следующий год, то сделать это надо в начале августа. не позже.

Сентябрь. регулярно поливаем, рыхлим, удаляем сорняки, срезаем усики. Рассыпать золу и зарыхлить граблями или раскидать по норме сернокислый калий.

Октябрь. Полив, рыхление, удаление сорняков. Провести окучивание.

Ноябрь. Не знаю как вы, но мы мульчируем сеном от кроликов, можно использовать солому.