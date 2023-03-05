Лилии: покупка, посадка, уход

Если вы любите лилии, посадите их у себя на участке. Сегодня в магазинах представлено огромное количество сортов.

Перед тем как купить луковицы, надо изучить описание сорта, поскольку их цветение и рост зависит от многих факторов, в том числе от почвы.

Я предпочитаю покупать лилии от фирм, с прозрачным пакетом, отверстиями для кислорода. Внимательно осматриваю луковицы и не беру с поврежденным донцем, с внешними повреждениями. Опасно покупать луковицы с зеленоватым или голубоватым налетом. После приобретения замачиваю в карбофосе разведенным 5 мл. на 1 л. воды. Это необходимо обезопаситься или избавиться от сосущих вредителей.

Если хотите получить обильное цветение в первый год, приобретайте качественные луковицы крупного размера 16/18. Эти размеры и крупнее и относятся к профессиональным лилиям.

Луковицы купленные осенью или зимой, хранятся при температуре от 0 до 5 тепла. Их рекомендуется поместить в полиэтиленовый пакет, сделать несколько дырочек. Внутрь положить торф или опилки. Лилии конечно же дадут отростки, но не большие.

Некоторые цветоводы высаживают луковицы в теплицах и укрывают от вымерзания. Если так сделать, а потом пересадить на постоянное место с комом земли после возвратных заморозков, то достигается раннее цветение.

Если луковицы немного высохли, то их надо достать и завернуть в мокрую хлопчатобумажную ткань буквально часа на 3. Можно ткань смочить в воде с добавлением НВ 101. Перед посадкой луковицы можно обеззаразить в слабом растворе марганцовки.

Сажать рекомендуется на глубину трех диаметров луковицы. У нас в Волгоградской области оптимальная глубина 20 см. Такая глубина позволяет луковицам не вымерзнуть и давать богатое цветение.

Как делаю я: выкапываю лунку, на дно насыпаю немного речного песка, сверху выкладываю луковицу и расправляю корни. Сверху присыпаю песок и засыпаю землей. Поливаю на вторые сутки после посадки.

Новые луковицы осенью лучше укрыть мульчей или укрывным материалом. Восточные гибриды, или Ориентальные гибриды открывать только после установления тепла.

Выбирать место лучше на небольшой возвышенности или там, где исключено подтопление. Есть некоторые сорта, которые предпочитают влажную кислую почву (смотрите описание).

Если вы хотите добиться пышного цветения, то сажайте в места с легки затенением.

Когда и как пересаживать лилии

Лилии можно пересаживать после цветения, через полтора месяца. В это время луковица как бы засыпает, находится в стадии покоя. Заранее готовим место для посадки. Выкапываем луковицу, отделяем деток и сажаем на глубину трех диаметров или рем высотам луковицы.

Не подкармливайте лилии навозом. Не рекомендуется сажать рядом с розами, тюльпанами, нарциссами.

Пожелтели листья лилии - что делать

Обычно пожелтение листьев возникает от перекормки азотосодержащими удобрениями, коровяком или куриным пометом. В этом случае лилии надо хорошо пролить водой, и опрыскать ЭПИН или НВ 101. Через пару недель подкормить гумат калия.

Заржавели лилии

Это болезнь ржавчина. Для лечения подходит ТОПАЗ, ТОПСИН, ТИЛТ.

Весенние подкормки лилии

Начинать надо с азотных подкормок, до появления первых побегов. 1 ст.л. мочевины на 10 л. воды. 2 раза за созон в июне и в июле подкармливаю зольным настоем 1л золы на 10 л. воды. После появления первых отростков обязательно проливаю бордосской жидкостью для обеззараживания.

Как помочь лилии образовать дочерние луковицы?

Посмотрите внимательно на центр цветка, на распустившийся бутон. Внутри отчетливо видны тычинки и пестики, которые формируют и развивают семена. На этот процесс уходит много сил у растения.

Советую обрезать ножницами внутренности бутона. Лилия после этого не прекратит цвести, а ее энергия перенаправится на образование дочерних луковиц. Сделайте так и увидите результат.