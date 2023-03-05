Культовый модельер Вячеслав Зайцев отметил 85-летие, сын отца не поздравил

Кутюрье отмечал знаковую дату два дня. Но наследнику не хватило этого времени, чтобы позвонить родному человеку.

Легендарный российский модельер Вячеслав Зайцев отпраздновал 85-летний юбилей, но праздник омрачила выходка родного сына кутюрье. Егор единственный, кто не поздравил с днем рождения «Красного Диора», сообщает МК.

При этом кутюрье отмечал событие два дня: гости сначала собрались в Доме моды Славы Зайцева, на второй день - отправились в один из московских ресторанов. Именинник к юбилею прошел реабилитацию и чувствовал себя бодро.

В 85-ый день рождения звезда получил поздравления из разных уголков страны. Пожелания Зайцеву адресовали поклонники, его также поздравил президент РФ Владимир Путин.

Событие игнорировал лишь один человек - единственный сын Егор, которого Зайцев назначил руководителем своего Дома моды и назвал преемником.

Он мне не звонил, — признался Вячеслав Зайцев.

Юбиляр тяжело пережил предательство сына. Помощники просили журналистов не расспрашивать модельера о его отношениях с наследником.