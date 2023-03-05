Способы заставить цвести женское счастье
Сейчас, это самое распространенные растение в наших домах. Спатифиллум растение неприхотливое, однако цветет не для каждых.
Сорта - Свифт, Себастьян имеют крупные формы, но с небольшими листьями на высоких ножках.
Самый миниатюрный сорт - Шопен.
Почему женское счастье не цветет?
Первая и наверное, самая главная причина - это большой объем горшка, в котором растет спатифиллум. Цветение начинается тогда, когда корневая заполняет всю емкость.
ВАЖНО: Спатифиллум цветет только тогда, когда корневой становится тесно в горшке.
Для цветка нужны "правильные" горшки. Для сортов, которые тянутся к вверху, нужно подбирать емкости узкие и вытянутые. Для цветов, которые разрастаются в ширь - низкие и широкие
ВАЖНО: В горшках должно быть много дренажных отверстий. Обязательное использование дренажа в виде керамзита, агроперлита, кремневита.
Вторая причина, не столь важная, так как цветок не капризные, но иногда влияет на цветение женского счастья - это дефицит полезных веществ в грунте.
Как подкармливать и поливать женское счастье:
Подкармливать комнатный цветок надо с весны до осени, а с осени до весны пусть отдыхает. В спячку не уходит, но отдых нужен.
По совету многих цветоводов пришла к мнению, что лучшими удобрениями для спатифиллума являются подкормки для орхидей. Можно приобретать удобрения в жидком виде для цветущих растений. Агрикола - любимый напиток для декоративно растущих растений.
Спатифиллум требователен к поливу, он любит влажный грунт. Однако это не означает, что можно поливать каждый день, так как перелив приводит к загниванию корней.
ВАЖНО: После полива, обязательно сливайте воду с поддона.
Как только земля слегка подсохнет, можно полить и подрыхлить почву.
Несмотря на любовь в влажному грунту, опрыскивать по листу не рекомендую. Объясню почему. У листиков Спатифиллума есть пазухи, откуда растет цветок. При опрыскивании там скапливается вода, а это приводит к загниванию бутона цветка.
Опубликовано: Ангелина Крент