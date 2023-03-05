Способы заставить цвести женское счастье

Сейчас, это самое распространенные растение в наших домах. Спатифиллум растение неприхотливое, однако цветет не для каждых.

Сорта - Свифт, Себастьян имеют крупные формы, но с небольшими листьями на высоких ножках.

Самый миниатюрный сорт - Шопен.

Почему женское счастье не цветет?

Первая и наверное, самая главная причина - это большой объем горшка, в котором растет спатифиллум. Цветение начинается тогда, когда корневая заполняет всю емкость.

ВАЖНО: Спатифиллум цветет только тогда, когда корневой становится тесно в горшке.

Для цветка нужны "правильные" горшки. Для сортов, которые тянутся к вверху, нужно подбирать емкости узкие и вытянутые. Для цветов, которые разрастаются в ширь - низкие и широкие

ВАЖНО: В горшках должно быть много дренажных отверстий. Обязательное использование дренажа в виде керамзита, агроперлита, кремневита.

Вторая причина, не столь важная, так как цветок не капризные, но иногда влияет на цветение женского счастья - это дефицит полезных веществ в грунте.

Как подкармливать и поливать женское счастье:

Подкармливать комнатный цветок надо с весны до осени, а с осени до весны пусть отдыхает. В спячку не уходит, но отдых нужен.

По совету многих цветоводов пришла к мнению, что лучшими удобрениями для спатифиллума являются подкормки для орхидей. Можно приобретать удобрения в жидком виде для цветущих растений. Агрикола - любимый напиток для декоративно растущих растений.

Спатифиллум требователен к поливу, он любит влажный грунт. Однако это не означает, что можно поливать каждый день, так как перелив приводит к загниванию корней.

ВАЖНО: После полива, обязательно сливайте воду с поддона.

Как только земля слегка подсохнет, можно полить и подрыхлить почву.

Несмотря на любовь в влажному грунту, опрыскивать по листу не рекомендую. Объясню почему. У листиков Спатифиллума есть пазухи, откуда растет цветок. При опрыскивании там скапливается вода, а это приводит к загниванию бутона цветка.