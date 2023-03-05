Комнатные цветы для удачи любви и верности

Решила составить перечень всех комнатных растений, которые настроение поднимают, здоровье поправляют и брак укрепляют.

Фиалка одно из самых красивых и популярных комнатных растений

Я согласна со всеми, кто считает фиалку - цветком мира. Я уже много раз читала, что там где много фиалки, в доме практически нет ссор. Фиалка считается символом верности.

Что касаемо здоровья, то и тут есть свои положительные моменты. Если вас тревожат душевные муки и переживания, заведите белый цветок, она помогает тем, кто оказался в тяжелой ситуации.

Восковой плющ нетребовательный суккулент

Растение отличается абсолютной безвредностью. А вы знаете, что хойя (восковой плющ), является живой валентинкой и во многих странах растение дарят на день Святого Валентина? растение является символом признания в любви. Хрупкий цветок рекомендуется выращивать в спальне супругов.

Хлорофитум - "паучок", "зеленая лилия", "цветок-пылесос" или "растение-фильтр"

Хлорофитум не зря называют фильтром, та как он чистит воздух от микробов, вредных примесей и газов. Все реже и реже он встречается, так как теряет свою популярность, а зря. Комнатный цветок приносит в дом мир и взаимопонимание. По мне так, нет лучше цветка для офиса, или фойе, где высокая посещаемость людей. Сейчас это весьма актуально, ведь Хлорофитум поглощает из воздуха вредные вещества.

Аихризон - вечно зеленое дерево любви

В подтверждение того, что растение действительно символизирует любовь - его произрастание в природе. Аихризон растет в скалистой местности, где любое другое способно погибнуть из-за отсутствия питания. Если вы хотите, привлечь или удержать в своем доме любовь и верность, приобретите цветок и ухаживайте за ним.

Цикламен комнатное растение, которое не требует к себе внимания

Это комнатное растение идеально для тех, кто мучается от ночных кошмаров.

Мирт - цветок мира, дружбы и доверия

Во многих странах мирт дарят жениху и невесте, поскольку он приносит в дом мир, доверие и хорошие отношения между супругами.

Там где растет цветок, счастье дом не покинет, вспышки гнева быстро утихают. Хотите сделать идеальный подарок для молодоженов, дарите им цветок мирт.

Антуриум - мужское счастье

Этот цветок положительно влияет на мужское здоровье. Рекомендуется ставить в спальне. Дарите холостым мужчинам Антуриум, и он гарантирует успех среди девушек и женщин. Женатым он приносит счастье. Для незамужних девушек стоит заранее приобрести это растение, так как оно заблаговременно создает условия будущему счастью.

Гибискус - китайская роза

Гибискус - цветок страсти, символ мира. Растение создает гармонию среди супругов, для одиноких людей привлекает любовь. Во многих странах холостые люди содержат гибискус для привлечения противоположного пола. По приметам, если цветок расцвел - ждите свою любовь.

Спатифиллум - женское счастье

Незамужней женщине цветок помогает обрести счастье в браке, найти надежного спутника. Для замужних женщин, спатифиллум приносит мир в дом и ни каких ссор и скандалов.

Кислица для сильной любви

Кислица - находка для одиноких людей. Она помогает найти спутника, вторую половинку. Комнатное растение притягивает настоящую любовь. Цветок с сиреневыми цветочками и четырехлистная - приносит постоянное везение.

Акалифа - для мужчин и женщин

Там где растет и цветет акалифа, мужчины стойкие, сильные и мужественные, а женщины мягкие и чувственные.

А какие вы знаете комнатные цветы для любви и верности? Жду ваши комментарии.