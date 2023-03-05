Гейша – человек искусства, таков дословный перевод этой профессии

В глазах европейцев восточные красавицы с кукольными лицами являются образцом загадочности, утонченности и женственности.

На языке оригинала это слово звучит как «гэйся», где «гэй» обозначает искусство, а «ся» — человек. Совместив это, соответственно получаем «человека искусства».

Главная задача гейши — развлекать своих клиентов танцем, пением, ведением чайной церемонии, беседой и другой программой, необходимой для культурного и интересного времяпровождения.

Японские мужчины особенно ценят гейш за умение вести раскрепощенный разговор, естественное общение с ними и умение польстить мужскому самолюбию. Это никогда не могли себе позволить женщины других социальных слоев, связанные традиционными условностями.

Запрета на интимные отношения между гейшей и мужчиной никогда не было и все зависело от сговорчивости девушек, но это уже являлось частью личной жизни, а не профессии.

Первоначально гейшами были мужчины. Это были заводилы, совмещавшие функции массовика-затейника, тамады и аккомпаниатора песен.

В 1761 году в Ёсивара появилась первая профессиональная женщина-гэйся. Вскоре женщины-гэйся стали так популярны, что полностью вытеснили с этой работы мужчин. Уже к началу 19 века термин «гэйся» стал обозначением исключительно женской профессии.