Рост Пауло 90 сантиметров, рост Катюсии на один сантиметр больше

Около трёх лет назад Пауло Габриэль да Силва Баррос и Катюсия Хошино попали в Книгу рекордов Гиннесса: их признали самой маленькой супружеской парой в мире.

Пара познакомилась в интернете, как и многие другие в наше время. Пауло сказал, что Катюсия понравилась ему сразу, чего не скажешь о девушке.

Она даже заблокировала его, но он не сдался и сумел завоевать её сердце.

На протяжении нескольких лет они общались в сети, а 20 декабря 2008 года наконец встретились. 29 декабря Пауло и Катюсия стали встречаться, 4 года спустя — жить вместе, а вскоре посли этого пара поженилась.

Конечно, их рост привлекает внимание, особенно когда они вместе.

Но влюблённые об этом не беспокоятся, поскольку двойным усилием им легче отделаться от него. Они выглядят счастливыми.

“Может мы и небольшого роста, но у нас огромные сердца, и очень много любви друг для друга и для всех в нашей жизни. Наша жизнь была бы не такой без всех препятствий в ней, но мы счастливы.

Вместе мы можем справиться со всеми проблемами”, — это слова замечательной пары.