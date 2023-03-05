Три главных врага на участке и методы борьбы с ними

На днях решила провести тест, какие вредители больше всего мешают огородникам.

Мелкая и вредная тля - враг №1 для садовника

Мне кажется тля - это распространенный вредитель, с которым приходится бороться всегда, на протяжении всего дачного периода. Если не проводить профилактические мероприятия, либо не уничтожать появившуюся тлю, то она начнет размножаться стремительно и быстро. Только в нашей стране насчитывается более восьмисот видов этого насекомого.

Несмотря на их мизерный размер (около 3 мм.), вред наносят колоссальный.

Особенность тли в том, что она маскируется под растение, где заселяется, может быть зеленого цвета, черного, серого, белого, то есть все зависит от условий обитания и от сезонности.

Тля способна поразить любое растение, неважно, овощи это или деревья, цветы или кустарники.

Тля и муравьи - это сладкая парочка. Муравьи на зиму прячут тлю в свои норки, глубоко под землю. Опасность тли не только в том, что повреждает листья и высасывает соки, она переносит вирусы, на ней поселяются сажистые грибы.

Борьбу надо начинать с удаления сорняков на участке и уничтожения муравейников. Проводить профилактическую обработку растений био препаратами. Ранней весной проводить обработку сада и почвы специальными препаратами, которые борются с зимующими насекомыми и убивают тлю.

Гусеницы бабочки совки всеядные - враг №2 по мнению читателей

Бабочка совка создает не мало хлопот. Их гусеницы вредят не только помидорам, но и огурцам, сладкому перцу, картофелю, капусте, клубнике и даже свекле. Я могла бы продолжать перечисление, поскольку в природе насчитывается около 30 000 разновидностей совки.

Гусеницы могут поедать листья растений, это самое безобидное вредительство. Куда хуже, когда они подгрызают стебли растений, что приводит к их гибели.

Если их не уничтожать, то они прекрасно зимуют в почве, опускаясь на глубину до 25 см., а морозы до 15 градусов им не опасные. Так что теплицу периодически открывайте на зиму.

Весной совка поднимается и приступает к размножению около пятисот штук за сезон.

Всегда призываю проводить профилактику, нежели изнурительно бороться.

Удаление сорняков.

Убирать растительные остатки.

Использовать феромонные ловушки.

Если все таки вы обнаружили вредителя, то обработайте специальными средствами.

Можно провести 3-4 обработки растений, если еще есть время до сбора урожая. И не используйте одно и то-же, это вызывает привыкание.

Медведка - крупный почвенный вредитель, который питается корневой системой овощей, это приводит к гибели растения.

Медведка приносит пользу, поскольку она рыхлит почву, питается яйцами и личинками улиток, слизней, которые так же являются вредителями. Однако это мизерная польза, по сравнению с ущербом, который медведка может принести в огороде.

Рекомендую почитать статью ниже о мерах по борьбе с этим крупным почвенным вредителем.

Колорадский жук достаточно известный вредитель с характерным внешним видом. Он способен нанести вред не только картофелю, как многие думают. С удовольствием набрасывается на любые пасленовые культуры. На мой взгляд, колорадский жук даже больше любит баклажаны, а в качестве кормовой базы использует дикорастущие сорняк белладонну, паслен, дурман, белену и др.

Размножается этот вредитель и развивается не как другие. К примеру, в жару они спят, яйца откладывают на нижней стороне листа. Личинки маскируются под растение и их трудно заметить. За сезон выводится 3 поколения, которые по мере взросления перебираются на молодую листву и поедают их. Взрослые особи зимую в почве и через 1-2 года выходят из пассивного периода жизненного цикла.

Опять же, бороться надо начинать с уничтожения сорняков. В теплицу можно заселить таких насекомых как клопов пикромеруса и подизуса. В открытом грунте уничтожают колорадского жука божьи коровки и златоглазки. Разводить их можно путем привлечения на участок цветущими кустарниками, пряными травами, календулой.

Можно собирать вручную. По мне, это малоэффективный способ. Помогут специальные инсектициды. На прилавках садоводческих отделов появляются современные средства, которыми можно обрабатывать растения.

Перед посадкой картофеля, клубни можно замачивать в специальных растворах, это помогает защитить растение в начале роста. Далее, если жук прилетел с соседнего участка, то без обработки не обойтись, которую надо прекратить за 3 недели до сборки урожая.