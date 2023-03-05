Способы защитить редиску от вредителей

Многие начинающие огородники жалуются на то, что редиску кто-то точит и насладиться корнеплодом не удается.

На самом деле почвенных вредителей не мало. Редис обычно повреждает проволочник, чернотелка или личинки жука щелкуна. Уже сами названия какие неприятные.

Эти вредители словно ковыряют корнеплоды, подгрызают не только редис, но и морковь в том числе.

Один раз кто-то высказался по поводу личинок майского жука. Я сильно сомневаюсь, так как от редиски ничего бы не осталось.

Бороться с проволочником, жуками щелкунами и чернотелками крайне сложно, порой даже невозможно на участках, где много сорняка пырей. Это кормовая база для вышеперечисленного вредителя. Начинать надо с уничтожения сорняка, не будет его, не чем будет питаться взрослым особям и естественно снизится молодняк.

Если много почвенных вредителей, то перед посадкой надо разместить приманки. Обычно используют картофель или морковь. Делают ямки, помещают корнеплоды, затем достают и утилизируют вместе с личинками.

Еще можно сделать ямки и под наклоном разместить бутылки с приманками из картофеля и моркови и немного масла растительного. Это все народные средства, которые всегда срабатывают, главное все делать заранее. И опять же начинать надо с уничтожения сорняка.

Есть специальные средства в виде садовых препаратов. К примеру провотокс, землин, гром рубитс и т.д.

Я не рекомендую их применять перед посевом редиски, так как считаю токсичными. Лучше позаботиться заранее и собрать вредителей и их личинки приманками.