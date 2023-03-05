CNN: В США украинские летчики тренировались на симуляторах F-16

Соединенные Штаты сотрудничают с Киевом, чтобы определить, сколько времени потребуется для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, сообщает CNN на своем сайте.

По данным источников, цитируемых американским телеканалом, двое украинских летчиков находились на военной базе в США и проверяют свои навыки на авиасимуляторах истребителей F-16.

Обучение, которое они проходят, призвано ответить на вопрос, сколько времени потребуется украинским военным летчикам, чтобы научиться управлять американскими истребителями.

Американский военный представитель сообщил репортерам, которые вместе с министром обороны Ллойдом Остином отправились на Ближний Восток, что украинские пилоты находились в Тусоне, штат Аризона, на "ознакомительном мероприятии", которое он назвал «обычным межвоенным диалогом» с Украиной.

Чиновник отметил, что планов по оснащению Вооруженных сил Украины истребителями НАТО нет, а немедленное увеличение количества украинских пилотов в США не рассматривается.

"Хотя в настоящее время нет никаких сведений о том, что проводятся летные тренировки, этот шаг говорит о том, что Соединенные Штаты не полностью закрыли дверь для поставок F-16", — комментирует ситуацию CNN.