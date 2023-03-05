Причины, по которым ботва у моркови по пояс и она быстро зацветает

Такой вопрос очень часто задают подписчики. Пока за окном мороз, нахожу время и отвечаю.

Почему у моркови высокая ботва:

Ботва вырастает быстро и высоко, если вы перелюбили свою морковь, перекормили ее азотными подкормками и обильно заливали.

Особенно нельзя злоупотреблять поливами в конце роста. В этом случае морковь будет продолжать расти, а это скажется на дальнейшей сохранности.

Очень важен правильный полив. В самом начале 3 раза в неделю - этого достаточно. Поливать вечером, где-то 5 литров на квадратный метр. Тут надо чувствовать норму. В середине роста поливать раз в неделю, но уже воды в 2 раза больше - 10 литров на 1 квадратный метр. В самом конце 1 раз в неделю, но воды немного, 3-4 литра на 1 квадратный метр.

Иногда растение лучше недолюбить, чем перелюбить.

Причина раннего цветения моркови:

Цветет морковь потому, что рано посеяли раннеспелый сорт. Я всегда говорю, смотрите что написано на упаковке.

За период вегетации морковь проходит два цикла:

Сначала растение формирует продуктовый орган - саму морковь, то есть образуется тонкий корнеплод.

Далее сосредотачивается на выращивании плода, которым является соцветие-зонтик, то есть во второй половине лета зацветает и образуются семена.

Как только достигнуты 2 цикла, жизнь моркови заканчивается.

Поэтому такая морковь идет в цвет и корнеплод получается тонким, твердым, торчат нити. Готовить у кушать просто невозможно.

Ни когда не сейте раннеспелые сорта моркови слишком рано, только позднеспелые, они проходят весь цикл жизни естественным путем.

Две причины, отчего у моркови вырастает огромная до пояса ботва и почему корнеплод начинает цвести:

Азотные подкормки и частый полив.

Ранний посев раннеспелого сорта.