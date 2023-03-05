Способ получить в квартире урожай салата

Не бойтесь у себя выращивать неприхотливые культуры. Даже если за дачный сезон вы устали, отдохните пару недель и вновь за работу.

Салат на подоконнике

Салат растение не прихотливое и вырастить можно в огромных количествах на обычном подоконнике. Важно выбрать правильные сорта.

Мне нравится выращивать полукочанный сорт "Лолло Бионда" - это кучерявая разновидность латука.

Салат полукочанный Лолло Бионда

Листья у этого вида салата кучерявые, сочные и без присущей другим сортам горчинки. Масса 1 растения около 150 граммов.

В салатах огромное количество фосфора, цинка, йода, магния, кальция и йода.

Пару раз выращивала зимой салат "Лифли". Он имеет крупные листья, округлые с темно-зеленым окрасом. Так же нет горчинки и вкус очень приятный. Кстати, он долго не стрелкуется. Однозначно рекомендую к выращиванию.

Салат листовой Лифли

Выращивала на подоконнике салат "Рубин". Он раннеспелый, быстро не стрелкуется и устойчив к высокой температуре, кучерявый темно-красного цвета. Листики вкусные и хрустящие.

Можно купить и другие раннеспелые сорта. Посадить каждого вида немного и в результате получите максимум пользы и вкуса.

Повторюсь, если хотите вырастить салаты на подоконнике, ищите раннеспелые сорта 40 дней, если кочанные, то они приобретают внешний вид через 70 дней.

Салат можно сеять каждые 2 недели, а через какое то время употреблять в пищу зелень, богатую витаминами и микроэлементами.

Этапы выращивания салата

Салат достаточно неприхотливое холодостойкое растение. Выдерживает заморозки, но не любит жару. Оптимальная температура 20-22 градуса тепла.

Семена необходимо заделать на глубину 1,5 см., присыпать грунтом. Через 2 недели после всходов проредить. Если грунт универсальный покупной, можно не подкармливать, растение возьмет все нужное из почвы. Поливать по мере подсыхания почвы. Листья обязательно опрыскивать теплой водой, тогда они буду сочными и нежными.

Удалять листья и давать возможность отрастать новым. Срезать не ножницами и металлическим ножом, так будет окисление, а керамическим или аккуратно руками.

Чтобы сорванный салат дольше хранился, за день до сбора, его не поливать.