Подбор лампы для досвечивания растений

Мне часто задают вопросы, как правильно выбрать фитолампу для досвечивания растений.

Что касаемо какую лампу выбрать, однозначно, это должны быть светодиодные лампы "ФИТО". Этот класс обозначает, что лампы предназначены для подсвечивания растений. Я много читала, что им присущ розовый цвет, но немного не согласна с таким определением.

Что касаемо какие лучше выбрать трубчатые или колбовые, то тут все зависит от площади досветки. Если для подоконника, то лучше светодиодные трубчатые лампы. Расход электроэнергии минимальный. Ниже статья где я в прошлом году делала подсчеты.

Производитель заявляет на такие лампы длительный срок эксплуатации. Стоят они конечно дороговато, но зато экономичные.

Еще важно понимать, что лучший эффект достигается, если расстояние от лампы до растения не менее 10 см. Лампа не обожгет растения, не бойтесь. При таком расстоянии достигается оптимальная освещенность. При выборе надо смотреть длину розетки, крепление, то есть все характеристики.

Если рассады сажается много, и для этого отводится комната, то конечно же нужны фитопрожекторы. Сейчас это не дефицит, но купить их можно не в любом магазине, а там где продаются электротовары. Они еще дороже. Но и тут выгода. Если посчитать затраты применения фитопрожекторов, то они еще экономичнее.