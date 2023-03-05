Помидоры, которые надо есть зелеными

Многие из нас привыкли к классическим помидорам. Однако многие мои знакомые стали выращивать зеленоплодные сорта.

Зеленые помидоры с вишню:

Черри - это вишня, перевод с англ. яз. Вес 10-30 грамм. Селекционеры радуют своим результатом - можно найти семена красных, фиолетовых, черных, желтых, розовых и зеленых оттенков.

В нашей семье любят черри, так как эти помидоры сладкие, некоторые имеют фруктовое послевкусие. Сорт "Ильди" к примеру можно кушать аллергикам.

Почему зеленые помидоры? Этот цвет обеспечивает высокое содержание хлорофилла.

"Зеленый тигр", "Зеленая зебра" или "Зеленый виноград"

Зеленые черри "Зеленая зебра" - раннеспелые. Существует несколько "коктейльных томатов" с плодами 20-40 г. с зелеными полосками и очень сладкими.

Высокие кусты до 2 метров, урожайные. Срок созревания 3 месяца.

Черри "Зеленый тигр" имеет продолговатые плоды светло зеленого цвета с "неправильными" продольными полосками темного зеленого цвета.

Мякоть у "Зеленого тигра" мясистая, насыщенная. Очень урожайный сорт, так как в одной кисти до 10 помидоров 30 г. Ягоды не трескаются, не осыпаются, устойчивые к болезням и ветрам. Скороспелые - первый урожай через 90 дней.

Еще один отличный сорт черри "Зеленый виноград". Имеет продолговатую форму, интересный вкус и ярко выраженный аромат.

Сорт весьма урожайный, кисти длинные увешанные помидорами, напоминает кисть винограда. Созревает через 100 дней, вес томатов 10-30 г. Кусты до 1,5 метров.

Черри "Зеленая жемчужина" - очень удачный сорт со сладкими ягодами.

Уход за зелеными сортами черри:

Зеленые черри можно выращивать в теплицах и в открытом грунте, в вазонах и подвесных корзинах.

В марте посеять семена на рассаду. Держать на южной стороне. Через неделю после появления всходов перенести в более прохладное место. Поливать по мере высыхания почвы. После 3-4-х листиков пикировать. В середине мая высаживать на постоянное место.

Зеленные черри не надо пасынковать. Между кустами надо оставлять большое расстояние чтобы поступало много света. Растение необходимо подвязывать. Не допускать пересыхания почвы иначе плоды потрескаются. Подкормка во время и после цветения. Проверять на зрелость на ощупь: спелые черри - мягкие. Не давать перезреть, иначе вкус потеряется.