Способ сохранить саженцы из торговых центров

Сейчас многих из нас начинают поглощать новогодние заботы, а там глядишь уже и к дачному сезону надо готовиться.

В наших магазинах, причем не специализированных, посадочный материал для продажи расположен в самом центре, чтобы мимо не пройти. Бывает и двух летки продаются до полутора метров. Сколько раз я видела саженцы уже в цвету.

Наверное это хорошо, что нет ни какого дефицита, есть из чего выбрать. С другой стороны, в январе саженец ну совсем не кстати.

И если вы все таки решитесь что прикупить себе, отдавайте предпочтение тем, где почки едва начинают набухать. Их можно поместить в подвал для сохранения до весны, либо разместить на лоджии.

Если на посадочном материале листья уже разворачиваются и появляются бутоны, помещать в темное место нельзя. В этом случае необходимо разместить в теплом солнечном помещении.

Лилии, хосты, ирисы, флоксы, то есть луковичные и корневищные растения можно поместить в холодильник в ящик для хранения овощей. Можно поместить на лоджии или опять же опустить в подвал. Если ростки большие, то целесообразнее посадить в контейнеры и разместить на солнечном месте.

И все же, мой совет - не спешите, всему свое время. Придет весна и все будет доступно.