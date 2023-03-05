Стратегически важный набор дачника на 2023

Нас ждет не только подорожание, еще и дефицит кое каких товаров. Так что, идем в магазин и запасаемся всем тем, что нам пригодится.

Сколько потребуется минеральных удобрения на год:

Аммиачная селитра: на 1 кв.м. расход 15-25 г., на сотку 1,5-2,5 кг. Это удобрение отлично работает на холодной почве. В составе азот 2 типов - быстродействующий и долгоиграющий.

Мочевина: на 1 кв.м. расход 20-40 г., на сотку 2-4 кг. Отлично работает по теплой почве, можно использовать для корневых и внекорневых подкормок. Мочевину рекомендуется добавлять в баковые смеси для защитных обработок.

Нитрофоска: на 1 кв.м. 30-40 г., на сотку 3-4 кг. Для летних подкормок лучше всего. Содержание азота и фосфора в равных количествах.

Хлористый калий: на 1 кв.м. расход 15-20 г., на сотку 1,5-2 кг. Его лучше использовать осенью под зиму.

Суперфосфат: на 1 кв.м. расход 30-60 г., на сотку 3-6 кг. Растворять только в горячей воде. Осадок не выливать, это балластное вещество в нем содержится гипс и кальций.

Аммофоска: на 1 кв.м. расход 20-30 г, на сотку 2-3 кг. В этом удобрении азота мало, а фосфора в несколько раз больше. Для подкормок с конца июля и осенью.

Монофосфат калия: на 1 кв.м. расход 40-50 г. на сезон - 1 кг. Лучше использовать для внекорневых подкормок. 1 кг хватит на большое количество растений и на долго.

Я считаю, что НЕ опрыскивать свой сад и гордиться этм - плохое занятие. Урожайность будет лучше и выше, если делать правильные обработки за сезон и в нужном количестве.

К примеру, моя проработанная схема обработки сада:

Первая ранняя до распускания почек, лучше февраль препарат 30+или 3% бордосская, как потеплеет сразу подкормить селитрой по инструкции. Можно заменить на ХОМ.

Вторая обработка опять до распускания почек но уже при набухании обязательно опрыскать смесь мочевины 700 гр + 50 гр медного купороса на 10 литров воды и по веткам. Можно заменить бордоской. Через месяц подкормить калийным удобрением (монофосфат калия).

Третья обработка после цветения Скор + Батрайдер.

Четвёртая обработка осенью октябрь после сбора урожая бордосская. Рекомендую от зимующих вредителей 30+.

Что бы рассчитать какое количество потребуется препаратов, надо помнить, что на 1-2 сотку уйдет 10 л., а для обработки сада еще меньше.

Садовая аптечка:

Медный купорос: 100 г. на 10 л. воды. Применяется для профилактики и лечения грибковых болезней. На 1 сотку - 50-100 г. препарата. Лучше заменить 1% или 3% бордосской жидкости.

ХОМ: 40 г. на 10 л. воды. Применяется для профилактики и лечения мучнистой росы. Расходуется 20-40 г. на сотку. Не капризный препарат, можно заменить бордосской.

Кабрио Топ: с уверенностью могу сказать, что лечит от многих болезней в саду. Если у вас плодово-ягодные растения проблемные, ищите этот препарат и берите с запасом. Не пожалеете. Расход 20 г. на 10 л. воды. Препарат широкого спектра действия против болезней. Препарат дорогой, но если ничего не помогает, используйте.

Топаз: 10 г. на 10 л. воды. 2-4 упаковки на весь сезон. Системный фунгицид для защиты сот настоящей мучнистой росы и других болезней.

Скор: 2-3 мг. на 10 л. воды. 4-6 упаковок на сезон. Препарат от парши, монилиоза, коккомикоза и т.д. 1-2 обработки. Скор лучше применять вместе с Батрайдер.

Препарат 30+. 0,5 литра на 2 обработки поздней осенью и ранней весной.

Триходермин: биологический фунгицид для защиты растений от широкого спектра грибных и бактериальных болезней. Я беру на сезон 5 упаковок.

Фитоспорина много не бывает, чередую с триходермином. Это биофунгицид для защиты растений и посадочного материала от грибных и бактериальных болезней. Покупаю 5 упаковок порошком.

Алирин-Б ля борьбы с возбудителями бактериальных инфекций.

Нам потребуются инсектициды:

Батрайдер трехкомпонентный инсектицид для защиты от комплекса вредителей. Уничтожает яблонный цветоед, тли, щитовки, листовёртки, совки, белокрылки, моль капустная, колорадский жук, трипсы и мн. др. Покупаю 1 шт по 10 мг.

Фитоверм. Защищает от широкого спектра насекомых-вредителей и клещей, в том числе паутинных клещей, тлей, белокрылок, гусениц, личинок пилильщиков, галловых нематод. Я покупаю 2 упаковок по 2-4 мл.

Гроза от слизней. 5 г. на 1 кв.м. Препарат не дорогой.

· Битоксибациллин действует как инсектицид и акарицид. Применяется для борьбы с паутинным клещом, колорадским жуком, всеми видами тлей, а также совками, листовертками, жуками-цветоедами и т.д. 1-2 достаточно, так как лучше чередовать.

Биотлин инсектицидный препарат от тли, белокрылки, яблонного цветоеда, цикадок, трипсов и т.д. Расходуется 3-5 г. на 10 л. воды. Всегда беру 2 шт. Можно заменить на: «Конфидор», «Искра золотая», «Танрек», «Командор», «Батрайдер», «Корадо», «Мовенто Энерджи», «Престиж»,

«Инта-Вир», «Децис», «Сэмпай», «Кинмикс» - от колорадского жука.

Фуфанон нова от паутинного клеща. 2 мл. на 1,5 л. воды. Чередую с Тиовид Джет. Покупаю по 2 упаковки.

Обязательно Эпин Экстра, Циркон, НВ 101.

Это примерный набор препаратов. Сейчас в продаже много хороших. Все не вспомнишь и не перечислишь.