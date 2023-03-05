Причины гниения внутренних листьев капусты

Для кого-то капуста - это неприхотливый и урожайный овощ, а для некоторых дачников каждый сезон - настоящая борьба.

Слизистый бактериоз или мокрая гниль капусты:

Слизистый бактериоз поражает кочаны в конце сезона или во время хранения.

Причин того, что листы капусты гниют несколько:

Источниками заразы являются прошлогодние растительные остатки, сорняки и конечно же насекомые вредители, куда без них.

Перекорм азотными удобрениями влияет на быстрый рост, кочаны становятся крупными, но не плотными и уже с гнильцой внутри.

Влажная или жаркая погода стимулируют развитие слизистого бактериоза.

Механические повреждения усиливают риск заражения.

Зараженные растения проявляются в 2 вариантах:

Болезнь начинается с верхних листьев капусты. Они постепенно темнеют, покрываются маслянистыми пятнами. В этом случае надо срезать кочан и удалить верхние листья, иначе он полностью сгниет.

Распространение начинается с кочерыжки. В этом случает слизистый бактериоз очень быстро поражает весь кочан.

Печальнее всего, когда нет ни каких признаков болезни, а при разрезе обнаруживаешь гниль внутри. Болезнь внешне может не проявляться, но запах гнили присутствовать.

Можно ли бороться с слизистым бактериозом капусты? Если обнаружить на раннем этапе - можно. Для этого необходимо очистить больные листья, а продукт использовать как можно быстрее. Если гниль пошла распространяться внутрь, то лучше вывезти и утилизировать.

Как бороться со слизистым бактериозом

Севооборот. Если вы сажаете капусту, то это как вариант исключить мокрую гниль капусты. Капусту можно сажать после бобовых, лука, чеснока, помидоров, перца, картофеля.

Умеренные подкормки. Особенно не балуйтесь с азотными. Их надо вносить рано весной и то 1-2 раза не больше. Для капусты важны фосфорно-калийные удобрения.

Расстояние между кочанами. Ни каких загущенных посадок.

Профилактическая обработка препаратами фитоспорин, гамаир, триходерма каждые 15 дней.

Устойчивые сорта к слизистому бактериозу: аэробус, подарок, галакси, казачок, колобок, белоснежка и т.д.

Своевременный сбор урожая, так как холода и заморозки могут спровоцировать мокрую гниль.