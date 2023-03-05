Самые важные советы по выращиванию гортензий

Не редко слышу от соседей, что вырастить гортензию не так уж и легко. Не думаю, что растение капризное и требует особого ухода.

Выбор места для посадки гортензий

В отличие от многих растений, гортензию сажать на самое солнечное место не надо. Кустарник не любит долго находиться под солнечными лучами. Поэтому открытую площадь исключайте. Пусть это будет такое место, где половина дня под солнцем, а вторая половина в тени.

Если посадить растение на солнечное место без тени, то соцветие со временем измельчает и будет подгорать. Хорошо посадить под деревом, хвоей, где свет будет легка рассеянным.

Важно рассчитать площадь, так как кустарник с годами разрастается.

Правильный полив для гортензий

Гортензия - настоящий водохлеб. Поливать надо часто и обильно. Если растение будет недополучать влагу, то крупные листья потеряют тургор. Ни какого пересыхания почвы!

Советую использовать капельный полив или мульчирование хвойной корой или хвойным отпадом. Такая мульча защитит растение от пересыхания и заодно подкислит почву. Как известно гортензия любит именно кислую почву. Помимо сдерживания влаги, мульча выступает в качестве органической подкормки, так как постепенно перепревает. Мульчу надо подсыпать каждый год новый слой.

Кислотность грунта для гортензий

Обратили внимание сколько удобрений продается для гортензий? Многие из них влияют на кислотность, так как растение к этому очень требовательно.

Так вот, если мульчировать гортензию хвойным опадом, то можно поддержать кислотность почвы. Можно использовать кислый торф. Не думаю, что сейчас все это дефицит.

Если выращивать крупнолистые гортензии, то в почву надо добавить ионы алюминия и железа. Эти элементы отвечают за яркость соцветия и содержатся в специальных удобрениях.

Если все же нет хвойного опада и кислого торфа, то подкислить грунт можно обычной лимонной кислотой 1 ч.л. на 10 л. воды достаточно. Полив 1 раз в неделю.

Обрезка и укрытие гортензий

Нужно ли обрезать гортензии и укрывать на зиму? Пожалуй все зависит от сорта кустарника.

Самое неприхотливое растение - древовидная гортензия. Она, в отличие от других, неплохо растет на открытом солнечном месте при регулярном поливе и переносит слабощелочную почву. Обрезать ее надо поздней осенью. Обрезаются все побеги, оставляются в высоту от земли 15-20 см. Как и у других кустарников, вырезаются поломанные, больные, слабые ветки. Так же на уровне земли вырезаются побеги старше 3-х лет. Вот именно такая обрезка - залог больших цветочных шапок летом.

А вот обрезать метельчатые гортензии надо по другому. Осенью проводится легкая формирующая обрезка, оставляются побеги длинною 20-25 см. Жесткая обрезка проводится весной, вырезаются слабые, поврежденные, больные и старые ветки.

Обрезка у крупнолистовой гортензии самая щадящая. Удаляются только соцветия. Ниже срезать нельзя, так как крупнолистовая гортензия цветет на побегах прошлого года.

Укрывать не укрывать на зиму гортензию, зависит от региона и сорта. Древовидные, метельчатые, черешковые - выдерживают морозы до минус 35.

Крупнолистовую гортензию можно укрыть укрывным материалом. Дуболистную гортензию укрывать надо обязательно.