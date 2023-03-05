Летчики ВВС Израиля взбунтовались и отказываются участвовать в учениях

В Израиле около 40 летчиков-резервистов объявили в воскресенье, что они не будут участвовать в запланированных учениях в знак протеста против планов правительства уменьшить роль Верховного суда.

После увольнения в запас летчики и штурманы ВВС Израиля систематически проходят учения, благодаря которым сохраняют боеспособность.

В письме, адресованном СМИ, 37 из 40 летчиков заявили, что не явятся на учения, хотя и приостановят свой протест в случае боевых действий. Они добавили, что проведут время учений, размышляя и обсуждая израильскую демократию и национальное единство.

Изменения, которые хочет внести премьер-министр Биньямин Нетаньяху, дадут властям более сильное влияние на выбор судей Верховного суда, а также сделают невозможным отклонение поправок к так называемому основным законам, составляющим квазиконституцию Израиля.

Предлагаемые изменения вызвали все более массовые демонстрации, при этом некоторые лидеры протеста, в том числе бывшие военачальники, заявили, что недемократическая смена власти оправдывает массовое неповиновение.

Представитель вооруженных сил отказался комментировать письмо летчиков-резервистов, заявив, что начальник Генерального штаба генерал Герджи Халеви осведомлен о публичных дискуссиях и разногласиях, но не допустит, чтобы что-либо нарушило способность армии выполнять свою самую важную миссию — оборону безопасности Израиля.