Способы добиться непрерывного плодоношения малины

Обращаю внимание на то, что в нашем чате частенько обсуждают тему малины. И казалось бы, растет как сорняк, тем не менее, для того чтобы получать высокие урожаи, надо приложить не мало усилий.

Многие дачники считают, что существует 2 типа малины. На самом деле их 3.

Первые сорта - обычные, урожай с них собирают раз в год.

Вторые - обычные ремонтантные сорта осенней малины, срезаемые на зиму.

Третьи - тутаймеры - дают 2 полноценных урожая. Отличие их в том, что плодовые веточки начинают формироваться на высоте 60-80 см. Урожай отличный и не хуже, чем у обычной ремонтантной.

Большинство дачников считают, что ремонтантные сорта дают 2 урожая за сезон. Это не так. Два полноценных и богатых урожая может дать только та малина, у которой мощная корневая, и большая энергия роста.

У меня на участке растет и ремонтантная малина и обычная. Точнее даже не так, обычная малина занимает 1 часть, а ремонтантная 3 части. И кстати, обычная дает в суммарном объеме урожай порой больше чем ремонтантная. Однако у меня цель собирать урожай с лета до осени, без перерыва.

Хорошо совмещать сорта разных групп, тогда и плодоношение будет непрерывным - 4 месяца.

Самые ранние сорта начинают плодоносить в середине июня, а завершается плодоношение ремонтантными сортами в период заморозков.

Из личного опыта выращивания малины могу сказать, что где-то с середины июля и до конца августа у малины наступает пауза в плодоношении. Это "окно" можно закрыть и добиться непрерывного плодоношения.

Сейчас в продаже есть сорта ремонтантной малины (самохвал, похвалинка, конек-горбунок, сластиха) с коротким периодом вегетации до созревания ягод. Они имеют огромные размеры и крупные ягоды. То есть чтобы малина непрерывно плодоносила в период вегетации, у меня растет 1 часть малины обычной, 3 части из обычной ремонтантной и с коротким периодом вегетации. Отсюда обильный урожай до заморозков.

Самое главное - здоровье малины. Вирусная инфекция - это главный враг ягодника, именно он приводит к снижению урожая. Существуют их более 10 разновидностей. И зачастую уже в питомниках и тем более с рук на рынках, посадочный материал продается зараженным.

2 года назад я прочитала информацию о том, здоровый посадочный материал должен пройти тест на 10 вирусов. Но у нас в стране нет такой практики. Еще печально то, что у нас, в Волгоградской области, хорошие сорта с крепким иммунитетом и высокой урожайностью, устарели и на грани исчезания из-за зараженности. Хотя на замену пришли современные, устойчивые к заболеваниям, районированные и дают огромный урожай. Однако и эти современные сорта подвергаются заражениям.

К примеру старый сот Прогресс. Я сохранила эту малину, и не нарадуюсь, но из официальных источников, это сорт практически весь инфицирован и на грани исчезания.

Как понять что малина болеет

Малина - это постоянный источник инфекции, с которым надо бороться. Понять что имеется заражение можно по засыхающим бутонам, завязям, плодов. Об этом говорят деформированные ягоды, рассыпающиеся. Хлороз на листьях, пестрота в окраске. Весеннее пробуждение части побегов, когда заложено много почек.

Если вы хотите выращивать современную малину, то избавьтесь от старых порослей, насаждений. Новые растения сажать на другом участке, на старое место сажать только через несколько лет.