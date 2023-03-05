Защищаем виноград от грызунов

Для тех кто не знает: у нас большое хозяйство, где есть и домашняя птица и кролики.

Креолин мы всегда используем, поскольку он является ветеринарным препаратом для защиты животных от вредителей.

Креолин

Препарат хороший эффективный, но в его составе нет активных веществ которые могли бы отпугнуть, отравить или уничтожить грызунов.

Автор, который использует креолин для отпугивания грызунов, поясняет эффективность тем, что запах резок и он отпугивает мышей, крыс.

Мне не надо проводить эксперименты с применением креолина, поскольку я точно знаю, что он не поможет для защиты цветочных растений, винограда, молодых саженцев в качестве отпугивающего средства от грызунов.

В период нашествия мошки и комаров, что крайне опасно для кроликов, мы регулярно обрабатываем клетки, курятники и самих животных креолином и что самое интересное, уже через несколько дней от вонючего и отталкивающего запаха ничего не остаётся.

Защита растений в зимний период от грызунов используя креолин - эффект надуманный блогером и не имеет под собой никаких доказательств.

Для меня есть единственное и хорошее эффективное средство, которое помогает бороться с нашествием этих опасных вредителей, раскладывать под укрытие подушечки от грызунов, своеобразные приманки. Это не покрашенные не пропитанные ядом зёрна, а именно подушечки, конфетки их называют по-разному.

На самом деле, как защитить виноград от грызунов, всегда тема актуальная. Можно использовать клей, можно использовать классические ловушки. Всё это помещать под укрытие, поскольку оставлять отравленные приманки в открытом виде вряд ли имеет смысл, так как они сыреют, разваливаются и дождём и снегом могут уйти в почву и эффективности никакой не будет.

Также не рекомендую засыпать лозы винограда, которые пригибаются к земле, органическим материалом, к примеру, отравой, опилками, перегноем. Лучше накрывать укрывным материалом, а внутри поместить вот эти вот приманки.

Однако можно и весной обратить внимание, что не все приманки будут уничтожены, так как мыши реже посещают укрытия.

Мой совет всем тем, кто сейчас хочет заняться тем, чтобы обезопасить виноград от грызунов: поместите приманки в виде конфеток, леденцов, мягких цветных подушечек внутрь укрытия и тогда у вас не одна лоза не будет повреждена, поскольку в первую очередь грызуны будут атаковать эту вкусняшку.