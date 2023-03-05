Бэби-овощи: выбираем карликовые сорта популярных овощей

Сейчас очень популярные среди дачников огородников мини овощи. Их называют по-разному: беби овощи, мини или карликовые.

Мини овощи произошли от японских селекционеров. По мне так отличное решение выращивать овощи порционного размера. В итоге карликовые кусты дают карликовые плоды. Это удобно при выращивании в мешках, контейнерах, на подоконниках и балконах.

На днях прочитала, что мини овощи вкуснее чем крупные. Карликовые любят дети, а ведь многие мамы знают как трудно ребенка заставить кушать тот же сладкий перец.

Для кулинаров так вообще находка - не надо нарезать перед приготовлением, соответственно сохраняется больше витаминов.

Карликовые томаты - меньше чем черри

Кто бы сомневался, что самым популярным считается карликовый томат, по размеру меньше чем черри. Кто-то скажет зачем такое выращивать?

Я пробовала такие помидоры сорт "смородинолистный". Куст очень маленький и весь усыпанный мелкими помидорами, размером с крупную смородину. Это настоящее украшение для любого блюда. Сладкие и ароматные.

Кстати, эти сорта помидоров абсолютно неприхотливые, не требуют пасынкования, прекрасно растут на любой почве, переносят повышенную влагу и засуху и устойчив к фитофторозу. Мини томаты плодоносят до заморозков.

Мини перцы

Сейчас в продаже есть много сортов и гибридов карликовых перчиков. Внешне они напоминают декоративные, но я, и многие кто выращивает их используют в кулинарии. Вот к примеру перчик "пиковая дама". Продирает до костей.

Крошечные острые перчики, по остроте могут заменить несколько обычных.

Отличные сорта "Медуза" дает очень много разноцветных перчинок. Из сладких - "минибелл", "Солнышко", "Тема", "Гномик".

Растут и на улице и в домашних условиях.

Деликатесная мини кукуруза

Думаю, многие любят кукурузу, особенно молодые початки. Теперь можно выращивать мини кукурузу, а початки использовать для консервации.

К примеру сорт "минигольд", идеальный вариант для выращивания в регионах короткого лета.

В середине мая сеют семена. Высота достигает 1,5 м., початки 10-15 см.

Мини баклажаны - съедобные и несъедобные

Если обычный баклажан в среднем весит 300-400 г., то мини баклажаны мало того что весят до 100 г., они еще и разноцветные.

Из урожайных и неприхотливых сортов балконных баклажан хочу ответить "Офелия". Высота пол метра, темно фиолетовые плоды. Отличный сорт "Турецкий оранжевый".

Баклажан "Китайский фонарик" - декоративный, несъедобный. Поэтому при выборе, смотрите что написано на упаковке.

Что еще есть из мини (беби) овощей

Мини тыква! Просто обожаю эти плоды весом около 300 г. И удобно чистить, и готовить, и не надо хранить.

"Сладкий каштан" с темно зеленой кожурой размером с детский мячик.

Есть мини базилик сорт "греческий", лук "помпеи", кабаки "мини цукини", морковь "лагуна", огурцы "филипок".