Трамп пообещал прекратить конфликт в Украине у уменьшить помощь другим странам

Во время 90-минутной речи Дональд Трамп, среди прочего, пообещал: прекращение конфликта на Украине и меньший акцент США на внешней политике, сообщает CNN.

Бывший президент Соединенных Штатов посетил конференцию Консервативного комитета политических действий (CPAC) в Оксоне, штат Мэриленд

Трамп заклеймил политику действующего президента США Джо Байдена, коснувшись, в частности, реакции на начало Россией своей специальной военной операции в Украине. Он также пообещал сократить американскую помощь другим странам.

Ассамблея CPAC является одним из важнейших циклических мероприятий Республиканской партии.

Общественное радио NPR отмечает, что лидеры Республиканской партии уже давно рассматривают конференцию как первоначальную подготовку партии к президентской кампании.