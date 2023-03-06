Партия нынешнего премьера Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии

Эстонская партия реформ нынешнего премьер-министра Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии, сообщила в воскресенье вечером, 5 марта Национальная избирательная комиссия.

Эстонская партия реформ нынешнего премьер-министра Кая Каллас набрала 31,2% голосов, что соответствует 37 местам в однопалатном эстонском парламенте со 101 представителем.

Второе место на выборах заняла Эстонская консервативная народная партия (EKRE) с 16,1% голосов - 17 мест в парламенте.

Центристская партия Эстонии заняла третье место с 15,3% голосов и 16 мест в парламенте.

Партия Eesti 200 также впервые с момента своего создания преодолела избирательный барьер, набрав 13,3% голосов (14 мест), Социал-демократическая партия получила 9,3% голосов (9 мест) и Родина - 8,2% голосов (8 мест).

В выборах приняли участие 63,7% граждан Эстонии с правом голоса - 613 812 человек.

Действующий премьер-министр Кая Каллас установила рекорд на парламентских выборах в Эстонии, набрав 31 102 голоса.

Граждане Эстонии избирали членов Рийгикогу сроком на четыре года . В выборах участвовали девять партий и 11 независимых кандидатов. Избирательный барьер на парламентских выборах составляет 5%.