Офицер Нацгвардии Украины: Ситуация вокруг Бахмута адская

Офицер Нацгвардиеи Украины Владимир Назаренко заявил в интервью CNN, что ВСУ сохраняют контроль над ключевой дорогой на Бахмут. Уже несколько месяцев за городом идут ожесточенные бои.

Он отметил, что "Вооруженные силы Украины сохраняют контроль над трассой Бахмут - Константиновка. По словам Назаренко, ситуация вокруг Бахмута и его окрестностей очень похожа на адскую, как и на всем Восточном фронте.

Маршрут Бахмут - Константиновка важен для снабжения города. Лейтенант подчеркнул, что никаких тактических изменений с украинской стороны не было.

В субботу, 4 марта пресс-секретарь Восточной группы ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что украинские силы все еще находятся в Бахмуте и держат оборону.

Российские войска пытаются взять Бахмут с августа 2022 года.

Там сейчас проходят самые тяжелые и кровопролитные боевые действия в конфликте между Россией и Украиной.