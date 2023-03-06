Офицер Нацгвардии Украины: Ситуация вокруг Бахмута адская
Офицер Нацгвардиеи Украины Владимир Назаренко заявил в интервью CNN, что ВСУ сохраняют контроль над ключевой дорогой на Бахмут. Уже несколько месяцев за городом идут ожесточенные бои.
Он отметил, что "Вооруженные силы Украины сохраняют контроль над трассой Бахмут - Константиновка. По словам Назаренко, ситуация вокруг Бахмута и его окрестностей очень похожа на адскую, как и на всем Восточном фронте.
Маршрут Бахмут - Константиновка важен для снабжения города. Лейтенант подчеркнул, что никаких тактических изменений с украинской стороны не было.
В субботу, 4 марта пресс-секретарь Восточной группы ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что украинские силы все еще находятся в Бахмуте и держат оборону.
Российские войска пытаются взять Бахмут с августа 2022 года.
Там сейчас проходят самые тяжелые и кровопролитные боевые действия в конфликте между Россией и Украиной.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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