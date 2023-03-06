Пять человек погибли в Карабахе в перестрелке между армянской полицией и азербайджанскими военными

По меньшей мере пять человек — двое азербайджанских солдат и трое армянских полицейских были убиты в воскресенье, 5 марта в перестрелке в этом армянском анклаве на территории Азербайджана.

По данным МИД Азербайджана стрельба произошла, когда солдаты остановили автомобиль, который, как они подозревали, перевозил оружие по дороге из Армении в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт.

Министерство иностранных дел Армении назвало подозрения "абсурдными" и заявило, что колонна везла документы, а у полиции было только табельное оружие, сообщает Reuters.

Нагорный Карабах — населенный в основном армянами анклав на территории Азербайджана. Напряженность вокруг региона вновь возросла.

Власти Азербайджана заявили, что дорогу перекрыли активисты-экологи, протестующие против незаконной, по мнению Баку, добычи природных ресурсов в Нагорном Карабахе.

За контроль над анклавом велись две войны, унесшие десятки тысяч жизней.