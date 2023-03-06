Женился 17-летний сын Рамзана Кадырова Ахмат

Женился старший сын чеченского лидера Рамзана Кадырова. По этому поводу Владимир Путин встретился с самим Ахматом Кадыровым.В СМИ ходят предположения о причине изменения семейного положения юноши, которому еще нет и 18 лет.

Мировые СМИ распространили неожиданную информацию о встрече президента России Владимира Путина с 17-летним Ахматом Кадыровым. Как сообщается, поводом для встречи стала свадьба подростка, которая состоялась в субботу, 4 марта.

По российскому законодательству для заключения брака должно быть не менее 18 лет. Но есть одна ситуация, когда Семейный кодекс допускает уступку. Свадьба возможна с 16 лет, если "на это есть веские основания".

Неудивительно, что весь мир размышляет о том, какие "важные причины" могут быть в данном случае.

По случаю свадьбы 17-летнего юноши Фонд Ахмата Кадырова приготовил сюрприз для ста пар, решивших пожениться в этот же день. После выполнения соответствующих критериев (материальная помощь предоставлялась только людям, находящимся в тяжелом материальном положении) молодожены получили 100 тысяч рублей и возмещение расходов на покупку свадебного платья и аренду автомобилей.