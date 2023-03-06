Ургант адресовал своей жене Кикнадзе трогательное поздравление с днем рождения, признавшись ей в любви
2023-03-06 08:58
Шоумен Иван Ургант опубликовал трогательное поздравление своей жене Наталье Кикнадзе, которую назвал любовью всей своей жизни.
Актер и ведущий Иван Ургант посвятил своей супруге Наталье Кикнадзе пост в ее день рождения, признавшись, что очень счастлив в браке со своей любимой женщиной.
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Даже в этой публикации не обошлось без искрометного юмора звезды экрана.
Поздравление он опубликовал под снимком возлюбленной, где та позирует на диване, а на заднем плане видны гитара и розетка.
Иван описал фото так: "Все, что я люблю! Наташка, гитара и электричество!
Опубликовано: Наталья Гончарова