Ургант адресовал своей жене Кикнадзе трогательное поздравление с днем рождения, признавшись ей в любви

Даже в этой публикации не обошлось без искрометного юмора звезды экрана.

Поздравление он опубликовал под снимком возлюбленной, где та позирует на диване, а на заднем плане видны гитара и розетка.

Иван описал фото так: "Все, что я люблю! Наташка, гитара и электричество!