Ургант адресовал своей жене Кикнадзе трогательное поздравление с днем рождения, признавшись ей в любви

2023-03-06 08:58

Шоумен Иван Ургант опубликовал трогательное поздравление своей жене Наталье Кикнадзе, которую назвал любовью всей своей жизни.

Актер и ведущий Иван Ургант посвятил своей супруге Наталье Кикнадзе пост в ее день рождения, признавшись, что очень счастлив в браке со своей любимой женщиной.

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    Даже в этой публикации не обошлось без искрометного юмора звезды экрана.

    Поздравление он опубликовал под снимком возлюбленной, где та позирует на диване, а на заднем плане видны гитара и розетка.

    Иван описал фото так: "Все, что я люблю! Наташка, гитара и электричество!

Опубликовано: Наталья Гончарова